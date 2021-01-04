دفعة قوية لبايرن ميونخ قبل موقعة مونشنجلادباخ في البوندسليجا

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستعاد هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي بايرن ميونخ الألماني أربعة من نجوم الفريق وذلك قبل موقعة بوروسيا مونشنجلادباخ المقرر لها يوم الجمعة القادم لحساب مباريات البوندسليجا.


وشارك الرباعي كينجلسي كومان وجوشوا زيركزي وبونا سار ومارك روكا في مران العملاق الألماني اليوم الاثنين وذلك بعد أن تغيبوا الفترة الماضية.


ولم يشارك أي منهما في مواجهة البايرن ضد ماينز والتي جمعت الفريقان يوم أمس الأحد وإنتهت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

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