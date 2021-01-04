أيفرتون يقترب من الحفاظ على نجمه









كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من حسم مستقبل نجم الفريق الفرنسي لوكاس دين الذي يحظي بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن لوكاس دين البالغ من العمر27 عاماً بات على أعتاب التوقيع على عقد جديد مع إيفرتون.

وألمح الموقع البريطاني أن عقد لوكاس دين مع إيفرتون ينتهي في صيف 2023 و أنه من المتوقع أن يجدد عقده لمدة عامين على الأقل.