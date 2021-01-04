أيفرتون يقترب من الحفاظ على نجمه

أيفرتون يقترب من الحفاظ على نجمه
الإثنين 04/يناير/2021 - 06:28 م
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من حسم مستقبل نجم الفريق الفرنسي لوكاس دين الذي يحظي بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن لوكاس دين البالغ من العمر27 عاماً بات على أعتاب التوقيع على عقد جديد مع إيفرتون.
وألمح الموقع البريطاني أن عقد لوكاس دين مع إيفرتون ينتهي في صيف 2023 و أنه من المتوقع أن يجدد عقده لمدة عامين على الأقل.
وأشارالموقع البريطاني إلى أن لوكاس دين يلعب في صفوف إيفرتون منذ عام 2018 قادماً من برشلونة وخاض مع الفريق الإنجليزي حتى الآن 87 مباراة في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع 17 هدف آخرين.