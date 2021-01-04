بقيادة طارق خيرى.. طلائع الجيش ينجح في تحقيق المركز السابع في دوري مرتبط كرة السلة

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:26 م
طارق خيري
طارق خيري
الفجر الرياضي

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي طلائع الجيش بقيادة طارق خيرى في تحقيق المركز السابع في دوري مرتبط كرة السلة.

وبالرغم من فوز نادي مصر للتأمين على الفريق العسكري في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن إلا أن فوز الطلائع في لقاء الذهاب حسم المركز لأبناء طارق خيرى.

وشهد اللقاء تواجد بعض اللاعبين الناشئين من طلائع الجيش من فريق تحت ١٨ سنة على رأسهم اللاعب المتألق يوسف عبده بعدما استعان بهم طارق خيرى وجود عدة إصابات بفريقه.

يذكر أن طارق خيري حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي وفاز على نادي سموحة فى أول مشواره مع فريق طلائع الجيش.

وَيرجع التألق الذي ظهر عليه فريق الناشئين لأحمد السنوسي مدرب فريق تحت ١٨ سنة في النادي العسكري.

وقد حسم نادي طلائع الجيش المركز السابع بالفوز في مباراة الذهاب بقيادة طارق خيرى المدير الفني للفريق الأول بالرغم من وجود عدة إصابات بفريقه.

وقد أشرك بعض الناشئين فى هذه المباراة تشجيعا لهم، وأشرك أصغر ناشئ فى الفريق الأول يوسف عبده لاعب فريق تحت ١٨ سنة وقد قام بدور جيد مع زملائه على مستوى الدفاع و الهجوم.

وأعرب طارق خيرى المدير الفني لطلائع الجيش عن سعادته بالفوز وتحقيقه المركز السابع مع الفريق في دوري مرتبط كرة السلة.

بقيادة طارق خيرى.. طلائع الجيش ينجح في تحقيق المركز السابع في دوري مرتبط كرة السلة
بقيادة طارق خيرى.. طلائع الجيش ينجح في تحقيق المركز السابع في دوري مرتبط كرة السلة

أخبار تهمك

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ 34 دقيقة

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ 34 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ 35 دقيقة

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ 17 دقيقة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

06:14 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى