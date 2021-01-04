ارتفاع الإنفاق على البناء الأمريكي خلال نوفمبر





ارتفع الإنفاق على قطاع البناء الأمريكي بأقل من توقعات المحللين، مع زيادة الإنشاءات الخاصة.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 بالمائة خلال نوفمبر، مقارنة مع زيادة بنحو 1.3 بالمائة في الشهر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 1.1 بالمائة خلال نفس الفترة.





وارتفع الإنفاق على الإنشاءات الخاصة بنسبة 1.2 بالمائة خلال نوفمبر، في حين تراجع مؤشر الإنشاءات العامة بنسبة 0.2 بالمائة.





وعلى أساس سنوي، فإن الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 3.8 بالمائة إلى نوفمبر، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019