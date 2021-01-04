الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي


اسبتعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني محمد الشناوي من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل موسيماني استبعاد الشناوي من قائمة مباراة الغد لمنح الحارس راحة في ظل مشاركته مع الفريق بشكل أساسي في المباريات الماضية.

ومن المنتظر أن يعوض علي لطفي زميله محمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي خلال مباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأن مباراة الذهاب حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف.

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