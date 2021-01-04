الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا









اسبتعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني محمد الشناوي من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وفضل موسيماني استبعاد الشناوي من قائمة مباراة الغد لمنح الحارس راحة في ظل مشاركته مع الفريق بشكل أساسي في المباريات الماضية.



