استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي


استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

جونيور أجاي وجيرالدو وناصر ماهر للإصابة، وعمرو السولية ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد هاني ورامي ربيعة لعدم الجاهزية بعد تعافيهما مؤخرا من فيروس كورونا، ومحمد الشناوي، وحسين الشحات ومحمود

أخبار تهمك

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ 36 دقيقة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ أقل من ساعتين

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ 35 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ 18 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ 35 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

06:14 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى