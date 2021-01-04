استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا









استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستبعد موسيماني كلا من :-



