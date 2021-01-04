طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي عقب العودة من الإصابة

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.
ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيامي، عاصمة النيجر، بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ 36 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ 35 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ 18 دقيقة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ 35 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

06:14 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى