طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي عقب العودة من الإصابة

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.





ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.