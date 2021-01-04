البدري: اللجنة الثلاثية وعدت بوضع كافة الامكانيات المتاحة لخدمة المنتخب الوطني

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد جمال
 

أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم علي إيجابية الجلسة التي عقدها مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير إدارة الكرة في مناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل 

ويلتقي المنتخب مع منتخبي كينيا وجزر القمر في منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 

وقال المدير الفني أن الجلسة كانت مثمرة للغاية مع المهندس أحمد مجاهد وباقي أعضاء اللجنة محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض  بعد تأكيدهم علي دعم المنتخب الوطني ووضعه في أولي اهتماماتهم بما يعود بالنفع علي مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات .. مشيدًا برغبة رئيس اللجنة وحماسه في توفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده  علي كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة لاسما وأن هذه الفترة تشهد  ارتباطات عديدة سواء كان في مشوار تصفيات التأهل لأمم افريقيا أو مشوار التأهل لمونديال كأس العالم. 

وأشار إلي أنه سيبدأ مع جهازه الفني  طارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر وانيس الشعلالي التحضير للفترة القادمة والتركيز علي مرحلة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر.

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