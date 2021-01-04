عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

عرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتيان الفرنسي صفقة تبادلية على الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.









وأفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين أن إدارة النادي الفرنسي عرضت وهبي الخزري النجم الدولي التونسي مقابل الحصول على مهاجم القلعة البيضاء.









وتنتظر اللجنة المعينة لإدارة البيت الأبيض خلال الساعات القادمة حسم مصير مصطفى محمد الذي يرغب في خوض تجربة الإحتراف.



