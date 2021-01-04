محافظة الإسكندرية: تعرض الإقليم لشبورة كثيفة لمدة ثلاثة أيام

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت محافظة الإسكندرية عن تعرض الإقليم إعتبار اليوم الأثنين 4 يناير وحتي الأربعاء 6 يناير إلى شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلي حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب علي بعض المناطق.

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