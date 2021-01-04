4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأسماء التي ينوي التخلي عن خدماتها.

ويرغب باتشيكو في رحيل الرباعي المذكور سلفًا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصةً أنهم أصبحوا خارج حساباته بالفترة الماضية.

وغاب الرباعي عن المشاركات الأساسية تحت قيادة باتشيكو منذ بداية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي جعلهم يدرسوا فكرة الرحيل بالفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ 18 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ 35 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ 36 دقيقة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ أقل من ساعتين

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

باتشيكو يرفض رحيل جوكر الزمالك

جلسة بين الزمالك وباتشيكو لمناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

06:14 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى