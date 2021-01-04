خاص.. نانسي صلاح: "تفاجئت بانضمامي لبنت السلطان"

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم انضمام الفنانة نانسي صلاح لمسلسل "بنت السلطان" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت نانسي صلاح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنها تفاجئت بهذا الخبر، مُضيفة :"لسه محدش كلمني عن المسلسل، والخبر بالنسبالي متفاجئة بيه".

مسلسل "بنت السلطان" بطولة، باسم سمرة، أحمد مجدي، ندى موسى، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة نانسي صلاح في فيلم"ماما حامل"، وهو بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، محمد سلام، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ 36 دقيقة

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ 37 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ 36 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

06:14 م

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

06:02 م

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى