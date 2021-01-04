توتنهام يخطط للحفاظ على نجمه

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي تحرك من أجل الحفاظ على نجمه هجوم الفريق الإنجليزي هاري كين وذلك في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وألمحت صحيفة إندبندنت البريطانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل كما أن مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو يرغب في التعاقد معه في حال رحيل كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي توتنهام فتحوا مفاوضاتهم الرسمية مع هاري كين من أجل تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هاري كين البالغ من العمر27 عاماً يلعب في توتنهام منذ 2013 وينتهي عقده في 2024 وخاض مع توتنهام حتى الآن 311 مباراة وسجل 205 هدفاً وصنع 44هدف آخرين.