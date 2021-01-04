عاجل .. وزير التنمية المحلية يصل إلى الغربية فى افتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة (صور)

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وزيرا التنمية المحلية

وصل منذ قليل، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى محافظة الغربية للمشاركة فى افتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة وذلك بمدينة سمنود بمشاركة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، حيث تم الإنتهاء من أعمال تطوير المشروع والذى تم تطويره بتكلفة 7.5 مليون جنيه حيث تم تحويل سوق عشوائى إلى مسار حضارى فى أقل من 6 أشهر، يشارك فى الافتتاح كل من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وقيادات وزارتى التنمية المحلية والسياحة والكنيسة القبطية والمحافظة.



ومن المقرر أن يتفقد كل من اللواء محمود شعراوى والدكتور خالد العنانى أعمال تطوير مشروع نقطة المسار بسمنود ويستمعان إلى شرح تفصيلى حول كافة الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية والانتهاء الكامل من تطوير المنطقة المحيطة بالآثر.