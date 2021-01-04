معارض تركي ينتقد سياسات أردوغان التخريبية ويطالب بانتخابات مبكرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر

دعا نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، إلى إجراء انتخابات مبكرة في عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا سيكون الدواء الوحيد للأمة التركية للتخلص من المعاناة التي تعيش تحت وطأتها بلاده في ظل النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان. 

 

ووفقا لتقرير نشره موقع "تركيا الآن"، فقد دعا سلجوق أوزداغ لإجراء انتخابات مبكرة، قائلًا: "سنضيء مصباح الانتخابات المبكرة، وسنطفئ مصباح حزب العدالة والتنمية. مثلما الدواء (اللقاح) ضد فيروس كورونا مهم من أجل صحة الشعب التركي، فإن الانتخابات المبكرة هي الدواء وطريق الخلاص لتركيا في عام 2021".

 

وشدد أوزداغ على أن حزب المستقبل لا يرغب في أن تنغمس مجالات الاقتصاد، والتعليم، والسياسة الخارجية والحياة الثقافية في الظلام الدامس، فى ظل رئاسة رجيب طيب أردوغان.


 
 

وأوضح أوزداغ أن هناك سياسة تعسفية يمارسها النظام الحاكم ضد رؤساء البلديات والأحزاب، مشيرًا إلى أن سياسة المحسوبية ومحاباة الأقارب تسود تركيا.

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