البورصة الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية فى أول تعاملات 2021

صعدت البورصة الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في أول تعاملات 2021 اليوم الإثنين.





وارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 2 بالمائة بعد أن ارتفع معدل تسليم السيارات إلى 180.5 ألف سيارة خلال الربع الأخير بأكثر من التوقعات.





ويترقب المستثمرون انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا الأمريكية التي ستقرر من سوف يسيطر على مجلس الشيوخ.





وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية في العام الماضي، ليسجل "داو جونز" 7.3 بالمائة، و"ستاندرد آند بورز" 16 بالمائة، و"ناسداك" 43 بالمائة في 2020.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى قياسي جديد 30600.7 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 3761.9 نقطة عند مستوى قياسي جديد، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 12929.8 نقطة.