جيران مُدرسة بولاق الدكرور يردون على قاتلها عبر "الفجر": "أطهر ست في الدنيا.. ولو شوفناك هنديك بالشبشب" (فيديو)



"نزلت للعمل بعد عودة زوجها من السعودية"

خلافات تحدث ولكن الإيجار لم ينقطع

"محترمة هي وبناتها"

"متستهلش كدا"



المجني عليها زي بنتي

بدأت تصرف على البيت

كان بيطلع ساعتين ويرجع

المجني عليها لـ الجار: "زوجي عايز فلوس"

"اتطلقت منه منذ شهر"

أحد الجيران: هديله بالشبشب

التحقيقات تكشف التفاصيل

لم يكتف الرجل بالطعنات التي سددها إلى زوجته في الشارع على مرأى ومسمع من المارة في الشارع، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة دون رحمة أو شفقة، بل تعمد قتل سيرتها الطيبة، واغتيال شرفها، بعدة كلمات نطقها لسانه وهو يصرخ قائلا: "هي خانتني.. ماشية مع واحد وبتنام معاه في الحرام"، وانتشرت هذه الكلمات مع الفيديوهات التي انتشرت للقاتل، وكأنه يغتالها من جديد مع كل مرة يُشاهد فيه الفيديو.انتقلت محررة بوابة الفجر إلى مكان مسكن المُدرسة، لتكشف تفاصيل حياتهم والمزيد من كواليس الجريمة البشعة التي وقعت في وقت سابق، حيث رد الجيران بقوة على أقوال المتهم.في البداية قال الحاج "كمال" صاحب العقار التي تقطن به السيدة "فجر نور" التي قتلت على يد زوجها ويدعى " خالد عبدالرازق"، إن المتهم والمجني عليها كانا يقطنان في العقار منذ شهر ١٠ لعام ٢٠٠٦ بعقد إيجار، وكان العقد باسم زوجها، وكان زوجها يعمل في السعودية، ويتردد على المنزل كل عام أو عامين أثناء الإجازة السنوية له، ويجلس برفقه زوجته وبناته الاثنين (رغدة ووفاء) لمدة شهر أو شهرين ويغادر مرة أخرى، وعلم فيما بعد أن تلك السيدة الزوجة الثانية له، وزوجته الأولى تقطن بمنطقة أخرى ولديه ولدين كبار.وأشار الحاج في حديثه، إلى أنه منذ أن سكنوا بعقاره لم تحدث معهم أي مشاكل، وكان وقتها الزوجة لم تعمل، لأن زوجها كان يلبي كل طلبات حياتهم المادية أثناء عمله بالسعودية كـ"مقاول"، ومنذ عام ونصف فوجئ بقدوم الزوج لاستقراره في القاهرة، نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد -فيروس كورونا-، وبعدها اشترى "تاكسي" للعمل عليه، وكان يخرج به منذ الساعة ٨ صباحًا ويأتي به آخر النهار، ومنذ ذلك الوقت وجد زوجته تنزل للعمل كمُدرسة بحضانة ثم مدرسة"، لتساعد زوجها في الحياة المعيشية، لأنه علم أنهما يمران بأزمة مادية منذ عودته من السعودية.وعن الخلافات بينهما.. تابع صاحب العقار كلامه إلى "الفجر"، أنه منذ عودته من السعودية كان يسمع خلافات بينهما، ولكن لا أحد يتدخل من أهالي المنطقة أو من العقار، مشيرًا أن سكان المنطقة في حالهم لا أحد يتدخل في شئون الغير، ولكن شاهد في تلك الفترة تردد أهل الزوجة عليها.وأشار الحاج "كمال"، أنه رغم ما تمر به الأسرة إلا أن القيمة الإيجارية لم تنقطع، ولكن كانت تتأخر أيام بسيطة، ولكنها تؤجل لشهر آخر، مشيرًا إلى أن الزوج كان هو الذي يسلم الإيجار له."ست محترمة جدًا".. وأضاف صاحب العقار، أن السيدة منذ سفر زوجها (المتهم) حتى عودته واستقراره بالبلاد، كانت تُعرف بحسن أخلاقها في المنطقة، وكانت في حالها، ولا أحد كان يتردد عليها مثل ما علم أن زوجها يتهمها بالخيانة، بالإضافة أن بناتها مثل أخلاق والدتهم.وتابع كلامه، أنه قبل الواقعة كان صاحب العقار في سفر بعيدًا عن المنزل، فعقب عودته، اختفى الزوج من وجوده بالعقار، وعلم أنه ترك المنزل.وعن الجريمة.. اختتم صاحب العقار كلامه: "منذ سماعي للخبر تعجب كثيرًا.. حسبي الله ونعم الوكيل..متستهلش كدا".والتقط الحاج "رمضان"، أحد الجيران، الحديث وقال: "المجني عليها كانت زي بنتي وهي بناتها الأثنين.. وكانت سيدة محترمة طول سكنها في وسطنا.. وبناتها كانا وردتين حرام يحصلهم كدا، بالاضافة أنها حاجة بيت الله".وتابع: "كانت بعد عودة زوجها من السعودية، بدأت تنزل للعمل، لمساعدته نتيجة للأزمة المادية وعدم صرفه على المنزل، وبناتها الاثنين كبار إحداهما في ثانوي والأخرى في الإعدادية، وكانتا دائمين أخذ دروس تقوية بالإضافة لاحتياجاتهم".وأشار الحاج، إلى أن المتهم (خالد)، في الفترة الأخيرة كان يعمل بسيط على "التاكسي" فكان يخرج ساعتين أو ثلاثة ويرجع يضع التاكسي في الجراج المقابل لهم، ولم يخرج مرة أخرى.وأضاف الجار: "المجني عليها (فجر)، جاءت لي مرة أخرى، لتحكي إلي ماسبب تقدمها لطلب الخلع في المحكمة، وجوزها لم يعمل بجهد والمصاريف كثيرة علينا حتى بعد عملي بالمدرسة"، وبدأ الزوج يفتعل معها مشاكل كثيرة، حتى علمنا أن أهلها بداوا يتدخلوا لحلها".وتابع الحاج حديثة، أنه علم أيضا من المجني عليها، أنه منذ عودتها للعمل، بدأ الزوج يطلب منها المال، وكانت في بعض الأوقات تعطيه وأوقات أخرى ترفض، لاحتياجات بناتها والمنزل.حكمت بالخلع.. تابع "رمضان"، أنه قبل الجريمة بفترة علمنا من المجني عليها أن زوجته الأولى طردته من المنزل لعدم إنفاقه عليهم، مضيفا أنه قبل الجريمة بشهر حكمت المحكمة للمجني عليها بالخلع فطُلقت منه.وعقب الخلع، كانت المجني عليها خائفة لتعرضه لها في الشقة، فجاءت أختها ووالدتها للسكن معها فترة حتى تطمئن، مشيرًا أنه عندما علم بحكم المحكمة جاء إليها وآثار مشكلة وتدخل أهلها وتم تركه الشقة بحكم المحكمة."ولو شوفته قدامي هديله بالشبشب".. واختتم حديثه تعليقا على اتهام القاتل للضحية بالخيانة: "حرم بناته من أمهم".. هي أطهر ست.. ودا كذاب في كل كلمة".كشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مُدرسة على يد زوجها داخل حوش أحد المدارس الخاصة، ببولاق الدكرور، أن المتهم فقد عمله في إحدى الدول العربية التي كان يعمل بها مُدرسا، وعاد لبلده.وأضافت التحقيقات، أنه منذ عودة المتهم لبلدة لم يجد عمل، فكانت زوجته هي من تصرف على المنزل، فيما نشبت بينهما مشادة كلامية قبل الواقعة نتيجة الحالة المادية السيئة، فعايرته زوجته لعدم عمله فقرر التخلص منها، وتتبعها لمكان عملها.وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم في يوم الواقعة قام بملاحقتها لعملها داخل المدرسة، وكان يخبأ سكينا بطيات ملابسه، واعتدى عليها بسلاح أبيض، حيث سدد لها طعنات في الظهر والعنق حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه كان يوجد خلافات أسرية بينهم في الفترة الأخيرةوأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من إحدى المدارس الخاصة، يفيد بمقتل معلمة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما قبل ذهابها لعملها وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.