محافظ البحيرة يتابع تطبيق الإجراءات ويناشد المواطنين بإرتداء الكمامات (صور)

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تابع اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات، وقام بإيقاف سيارات النقل العام والأجرة المارة على طريق ادكو دمنهور.



حيث تأكد من التزام المواطنين مشددا على تطبيق القانون على الجميع وفرض غرامات فورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين، كما شدد على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويناشد محافظ البحيرة جموع المواطنين من ابناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركزى ابو حمص وادكو لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات، وأثناء تفقده للاعمال الجارية الخاصة برصف طريق ادكو دمنهور بطول 27 كيلو متر وبتكلفة 80 مليون جنيه ومن المقرر الإنتهاء منه نهاية مارس القادم.