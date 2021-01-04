نيكول سابا ترثى الموسيقار الياس الرحباني

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعربت الفنانة نيكول سابا عن حزنها لرحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني ، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 83 عاماً.

ونشرت نيكول صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت :شريط طويل مرق قدامي وذكريات حلوة ايام الاستديو بالنقاش وتسجيلات ايام الفوركاتس و"يا ناسيني" و "كان الزمان وكان " ويا بو مرعي"..ذكريات ومواقف مليانة مرح لانك كنت بتحب البهجة، والضحكة ما كانت تفارق وجهك.
‏الله يرحمك يا استاذ الياس الرحباني وتكون نفسك بالسماء ويصبّر غسان وجاد ومدام نينا.

يذكر أن "الرحباني" ملحن و موزع موسيقى وقائد أوركسترا وكاتب أغان، أثرى المكتبة الفنية بمئات الألحان العظيمة والنادرة مع كبار نجوم الطرب في العالم العربي.

قدم إلياس الرحباني أول ألحانه عام 1972 بعنوان "موزاييك الشرق" لسمير حنا، كما قدم العديد من الألحان الشهيرة لكل من جارة القمر السيدة فيروز، والشحرورة صباح ووديع الصافي وماجدة الرومي.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».

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