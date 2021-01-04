افتتاح مجمع لمواقف السيارات في "إدكو" بتكلفة 11 مليون جنيه (صور)

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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بافتتاح مجمع مواقف سيارات جديد مشاركة مجتمعية من شركة بريتش بترليوم بتكلفة إجمالية 11 مليون و400 الف جنيه، عبارة عن 10 مليون مشاركة مجتمعيه ومليون و400 ألف من المحافظة، للقضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



يتكون مجمع مواقف ادكو من مبنى إدارى وعدد 18 باكية بقدرة استيعابية 400 سيارة، غرفة أمن، وعدد 10 دورات مياه، و28 محل تجارى.



وأشاد محافظ البحيرة بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصه شركات البترول العامله بنطاق مركزى ادكو ورشيد فى المساهمه مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخدمات والمرافق.



رافق محافظ البحيرة خلال الجولة، كلا من المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكرورى رئيس مركز ومدينة ادكو، واللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.