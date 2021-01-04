تحصيل مليار و236 مليون جنيه قيمة التصالح بالقليوبية

Advertisements

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم، بلغ 220336 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و236 مليونًا و259 ألف جنيه.



وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر تعليمات للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر بصورة نهائية، تنتهي آخر مارس المقبل.