تحصيل مليار و236 مليون جنيه قيمة التصالح بالقليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم، بلغ 220336 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و236 مليونًا و259 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر تعليمات للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر بصورة نهائية، تنتهي آخر مارس المقبل.

أخبار تهمك

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عبد الحليم علي يكشف موعد عودة نجمي الزمالك للمباريات

منذ 38 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ 37 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

القمم الخليجية.. أربعة عقود من العمل المشترك نحو تعزيز دور مجلس التعاون

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يهدد باولو ديبالا

منذ 39 دقيقة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

03:20 م

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

03:31 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى