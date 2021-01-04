عاجل.. السيسي: سعيد بإنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضاف الرئيس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

أخبار تهمك

والتر بواليا ينتظم في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يهدد باولو ديبالا

منذ 43 دقيقة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عبد الحليم علي يكشف موعد عودة نجمي الزمالك للمباريات

منذ 42 دقيقة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ 41 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

03:20 م

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

03:31 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى