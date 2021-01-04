عاجل.. السيسي: سعيد بإنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.



وأضاف الرئيس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

