عاجل.. السيسي: سعيد بإنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي
الإثنين 04/يناير/2021 - 05:40 م
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وأضاف الرئيس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأضاف الرئيس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.