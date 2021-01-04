الأرصاد تُصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.
الأرصاد تُصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد
الأرصاد تُصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

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