تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً على ساوثهامبتون اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة البريميرليج على ملعب إستاد سانت ماري.

ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيليبس، فابينيو، أندي روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني


وقبل اللقاء يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف مانشستر يونايتد فيما يحتل فريق نادي ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 26 نقطة

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