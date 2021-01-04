أمير طعيمة ينعى الموسيقار الياس الرحباني بهذه الكلمات

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نعى أمير طعيمة الموسيقار الكبير الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشر أمير طعيمة صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه بإنستجرام وودعه بتلك الكلمات وكتب : ذكريات كتير اوي حلوة كنت فيها الأب والأخ والصديق ، هتوحشني ضحكتك يا راجل يا طيب ، الموسيقار الكبير الياس الرحباني في ذمة الله.



يذكر أن "الرحباني" ملحن و موزع موسيقى وقائد أوركسترا وكاتب أغان، أثرى المكتبة الفنية بمئات الألحان العظيمة والنادرة مع كبار نجوم الطرب في العالم العربي.



وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».