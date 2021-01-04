يوفنتوس يهدد باولو ديبالا













ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي لم يتوصل حتى الآن لإتفاق مع نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تجديد عقده مع الفريق علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس هددوا باولو ديبالا ببيعه والتخلي عنه في الصيف المقبل في حال لم يجدد عقده في الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية الأوروببة أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي .