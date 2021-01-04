يوفنتوس يهدد باولو ديبالا
الإثنين 04/يناير/2021 - 05:27 م
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي لم يتوصل حتى الآن لإتفاق مع نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تجديد عقده مع الفريق علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2022.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس هددوا باولو ديبالا ببيعه والتخلي عنه في الصيف المقبل في حال لم يجدد عقده في الموسم الحالي.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية الأوروببة أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي .
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن باولو ديبالا البالغ من العمر27 عاماً يلعب في صفوف يوفنتوس منذ 2015 قادماً من باليرمو الإيطالي وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 242 مباراة وسجل 98 هدفاً وصنع 38 هدف آخرين.