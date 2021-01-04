انكماش اقتصاد سنغافورة بنحو 6 % خلال 2020

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
أظهرت التقديرات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين من قبل وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بنسبة أقل من المتوقع أي 5.8 % خلال عام 2020.


وقالت الوزارة إن كاهل الدولة التي تعتمد على التجارة أصبح مثقلا، في الوقت الذي "واصلت الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم تصديها لجائحة فيروس كورونا.


وتضررت قطاعات مثل السياحة والطيران بشدة من الجائحة وقيود السفر المرتبطة بها، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12.6% عن هذا الوقت من العام الماضي.


وتقلصت اعمال الانشاءات، التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين شكلوا معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة البالغ عددها 59 الف حالة، بنسبة 33 %.


وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة تصل إلى 6.5 % في عام 2020.


وشهدت قطاعات مثل الإلكترونيات والتصنيع الطبي الحيوي زيادة في الطلب بسبب الجائحة، مما يعني أن ناتج التصنيع في سنغافورة توسع بنسبة 7.1 % خلال عام 2020.


وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير بنسبة 3.8 % على أساس سنوي، وهو تحسن مقارنة بانخفاض بنسبة  5.8% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.


وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نموًا بنسبة  2.1 % مقارنة بالربع السابق، والذي شهد بدوره نموا ربع سنوي يزيد عن 9 %.


وقالت الوزارة إن هذا "يرجع إلى الاستئناف التدريجي للأنشطة وعكس انتعاشا دوليا" حيث "خرجت الاقتصادات الرئيسية في أماكن أخرى من الإغلاق" لفترة خلال منتصف العام.

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