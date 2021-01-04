عبد الحليم علي يكشف موعد عودة نجمي الزمالك للمباريات

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي


أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إنه تواصل مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وسوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من الغد، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري بسبب وفاة والدته.

 

وقال "العندليب" عبر الموقع الرسمي للزمالك :  الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف مباراة إنبي الأخيرة ويركزون حاليا على مواجهة طلائع الجيش لمقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

 

وأضاف : الزمالك سيواجه منافس قوي يمتلك جهاز فني قدير ولاعبين على أعلى مستوى يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وهدفنا هو الانتصار وحصد النقاط الثلاثة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري العام.

 

وواصل مدير الكرة تصريحاته : الجهاز الفني اطمئن على حالة محمود علاء بعد مشاركته في تدريبات اليوم وتعافيه من فيروس كورونا، واللاعب قدم أداء جيد خلال التدريب، وجاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبل ويبقى الأمر في يد الجهاز الفني بقيادة باتشيكو.

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