القليوبية تحرر 572 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



وأعلن المحافظ، في بيان له اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فإنه بدأ الأمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة.



وتابع العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، حملات المرور بالمراكز والمدن، وأسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 572 مواطنا ومواطنة، وفي حال الامتناع عن السداد يجرى تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.



وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة، إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.