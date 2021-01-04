القليوبية تحرر 572 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلن المحافظ، في بيان له اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فإنه بدأ الأمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة.

وتابع العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، حملات المرور بالمراكز والمدن، وأسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 572 مواطنا ومواطنة، وفي حال الامتناع عن السداد يجرى تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة، إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

أخبار تهمك

يوفنتوس يهدد باولو ديبالا

منذ 40 دقيقة

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

القمم الخليجية.. أربعة عقود من العمل المشترك نحو تعزيز دور مجلس التعاون

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ 38 دقيقة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عبد الحليم علي يكشف موعد عودة نجمي الزمالك للمباريات

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

03:20 م

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

03:31 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى