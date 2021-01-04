مركز شباب مغاغه يفوز على الوادي الجديد في القسم الثالث

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
سالم خليل
فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق الوادي الجديد، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثالث، ليرتفع رصيد مغاغه للنقطه العاشره ويظل فريق الوادي الجديد بلا نقاط.
وأقيمت بالأمس، مباراه واحده، حيث فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق الهنداو، بهدفين نظيفين أيضا، وذلك في اللقاء الذي جاء علي ملعب مطاي ايضا.
كما شهد السبت الماضي 4 مباريات، حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.
كما فاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.
في حين تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق بني مزار ، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.
كما تعادل فريق القوصية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي ، بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.
ترتيب المجموعه الثالثه
1- مركز شباب القيس 11 نقطة
2- مركز شباب مغاغه 10 نقاط
3 - ناصر الفكرية 9 نقاط
4 -نادي ملوي 9 نقاط
5- القوصية 8 نقاط
6- مركز شباب ناصر ملوي 8 نقاط
7- مركز شباب الخارجة 8 نقاط
8 - مركز شباب سمالوط 7 نقاط
9 - الوليدية 6 نقاط
10 - الهنداو 4 نقاط
11- بني مزار 4 نقاط
12 - الوادي الجديد بلا نقاط

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