أسامة النجيفي أداة أردوغان لتنفيذ الأجندات التركية بالعرق

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر

برز في الفترة الأخيرة  السياسي العراقي أسامة النجيفي القريب من فكر جماعة الإخوان المسلمين وذو العلاقة الوطيدة بأنقرة، كأحد “أحصنة” الرهان لدى حكومة رجب طيب أردوغان للمنافسة على موطئ قدم في العراق جنبا إلى جنب إيران السبّاقة إلى مدّ نفوذها في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وقيام نظام المحاصصة العرقية والطائفية بقيادة الأحزاب الشيعية. 

 

 

أسامة النجيفي، القيادي الإخواني العراقي، يعتبر ذراع تركيا في العراق، وعمل في الآونة الاخيرة على محاولة إحياء الإخوان ودعم تركيا بالعراق، ويحاول دعم الجماعة من خلال حزب للعراق متحدون الذي أسسه عام 2017.

 

وهناك أسباب عدة تجعله مؤيد لإعادة إحياء جماعة الإخوان بالعراق وهي أن  أسامة النجيفي  ذو الخلفيات الحزبية  التي لها صلة بالإخوان المسلمين، وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة التركي بمصالح اقتصادية ، له علاقة قوية بالجماعة فترشح على قوائمه شغل منصب وزير الصناعة عام 2005.


 
 

كما يلعب أسامة النجيفي دورا في تمكين تركيا داخل العراق و يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، ويساعد أنقرة في أهدافها الطامحة في السيطرة على محافظة نينوى.

أخبار تهمك

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

منذ 36 دقيقة

عبد الحليم علي يكشف موعد عودة نجمي الزمالك للمباريات

منذ 37 دقيقة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يهدد باولو ديبالا

منذ 38 دقيقة

مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

القمم الخليجية.. أربعة عقود من العمل المشترك نحو تعزيز دور مجلس التعاون

منذ 40 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

03:20 م

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

03:31 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى