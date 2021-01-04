لهذا السبب.. الجمهور يسخر من أروى جودة وإياد نصار

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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الفنانة أروى جودة والفنان إياد نصار، عقب انتشار مقطع فيديو لهم من مسلسل "هذا المساء".



وضم مقطع الفيديو مشهد من مسلسل "هذا المساء" جمع الفنانة أروى جودة بالفنان إياد نصار، أثناء تواجدها في المنزل مع أحد أصدقائها مما جعل "نصار" يتعجب من ذلك ولكنه تعجب أكثر من تفاجئها برد فعلها الذي آثار جدل الجمهور.



مسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، وأروي جودة، محمد فراج، دينا، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، حنان مطاوع، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.