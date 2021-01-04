شكر لعطائك الكبير للفن اللبناني.. نور اللبنانية تودع الياس الرحباني بهذه الكلمات

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعربت الفنانة نور اللبنانية عن حزنها لرحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشرت نور صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وودعته بتلك الكلمات وكتبت : رحل اليومالموسيقار العظيم المبدع الياس الرحباني ، شكراً لعطائك الكبير للفن اللبناني ، أعمالك باقية.

يذكر أن "الرحباني" ملحن و موزع موسيقى وقائد أوركسترا وكاتب أغان، أثرى المكتبة الفنية بمئات الألحان العظيمة والنادرة مع كبار نجوم الطرب في العالم العربي.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».

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