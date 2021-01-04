الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تعيين خالد رفعت مديراً لإداراتي التسويق والتعاقدات على هامش فترة الانتقالات الشتوية الحالية

 

وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة بأن الاختيار وقع على رفعت بعد ترشيح أكثر من 4 اسماء، ولكن تم الاستقرار على تعيينه نظراً لخبراته السابقة في  هذا المجال.

 

في سياق متصل فاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بترو سبورت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

 

حيث خاص الزمالك 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وعلى إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.

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