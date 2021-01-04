تعرف على موعد مشاركة بواليا في تدريبات الأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو


أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى المارد الأحمر، لمدة 4 مواسم مقبلة، تبدأ من شهر يناير الجاري، بناءً على رغبة من المدير الفني.

وكان اللاعب خضع لإجراء مسحة طبية اليوم من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد.

ومن المنتظر أن يشارك الوافد الجديد في تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد، استعدادًا لمواجهة سونيديب، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي  الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.

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