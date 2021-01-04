تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
عقدت صحة الدقهلية اليوم بقاعة الاجتماعات بالمستشفى الدولي اجتماعا برئاسة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة،للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث والجديد في علاج ومتابعة حالات العزل المنزلي.

حضر الاجتماع أحمد شوقي المشرف العلمي بالوزارة لاقليم الدلتا والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية،و مديري المستشفيات ومديري العزل والعناية ومديري الادارات الفنية بالمديرية.

وناقش مكى مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل واستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات محافظة الدقهلية والحرص على متابعة سير العمل.

وشدد مكي على مديري المستشفيات للمتابعة اليومية والمستمره لشبكات الاكسجين للوقوف على مدى توافر مخزون الاكسجين وذلك كل ست ساعات يوميا والتاكد من سلامة المخارج والصيانة الدورية لها واكد على ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الرعايات المركزة.


كما تحدث الدكتور احمد شوقي المشرف العلمي بالوزارة لاقليم الدلتا عن بروتوكول العلاج الجديد وكيفية تطبيقه وتفعيله.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية على اهمية مضادات الفيروسات والتجلط في علاج فيروس كورونا.

وفي نهاية الاجتماع تفقدوا العناية الجديده المنشأة حديثا بالمستشفى الدولي والتى تحوي 20 سرير مجهز وكذا أقسام العناية العامة والتى تحتوى على 16سرير وعناية القلب (7سرير) والحضانات (24حضانة).


كما تم المرور على معمل ال PCR والعيادات الخارجية ووحدتي الفيروسات الكبدية ووحدة الباطنة والجاري تجهيزها لتلقي لقاح فيروس كورونا.
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي
تفاصيل اجتماع وكيل صحة الدقهلية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث للعزل المنزلي

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