حملات تموينية تضبط كميات كبيرة من الكمامات والكحول مجهولة المصدر وبدون بيانات او فواتير في الدقهلية

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،أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد فى الاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الاسواق والمحلات التجارية اسفرت عن ضبط عدد من الشركات ومحلات المستلزمات الطبية تعرض كميات كبيرة من الكمامات وعبوات الكحول مجهولة المصدر وبدون اي بيانات او فواتير شراء قانونية

وقرر المحافظ على الفور التحفظ علي المضبوطات واحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها.



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات الرقابة التموينية على الاسواق ومحلات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، وكلف محافظ الدقهلية،وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار اليها.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين ان الحملة المذكورة استهدفت مراقبة المعروض للمستهلكين من حيث الاسعار والجودة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية والاداره العامه لمباحث تموين الدقهليه لمتابعة توافر انابيب الاوكسچين ومدى توافرها وحبسها عن المستهلكين والمغالاه فى اسعارها وكذا المستلزمات الطبيه موضحا ان الحملة اسفرت عن ضبط محل مستلزمات طبية بحيازته مستلزمات طبيه مجهوله المصدر وبدون اى بيانات ولا يوجد لها اى فواتير شراء قانونيه وتم التحفظ على عدد 3 منظم ومرطب لاسطوانات الاوكسچين و12 عبوه كحول زنه العبوه الواحده 5كجم غير مدون عليها اى بيانات تفيد مصدرها باجمالى وزن 60لتر كحول و100 علبه كمامه داخل كل عبوه 50كمامه باجمالى 5000كمامه و50 علبه كمامه mask N95 داخل كل علبه 10 كمامات باجمالى 500كمامة،واضاف انه تم ضبط محل آخر يعرض مستلزمات طبيه مجهوله المصدر ولا يوجد لها اى فواتير شراء قانونيه وتم التحفظ على 2 جهاز منظم ومرطب لاسطوانات الاوكسچين 13 عبوه كحول كل عبوه تحتوى على 12 زجاجه كحول زنه العبوه 100 مل باجمالى 156 عبوه و23 علبه كمامه بداخل كل علبه 50كمامه باجمالى 1150كمامه.



كما تم ضبط شركه للمستلزمات الطبيه لوجود مستلزمات طبيه مجهوله المصدر وبدون فواتير قانونيه وتم التحفظ على 10 كراتين كمامات داخل كل كرتونه 40عبوه كل عبوه يحتوى على 50كمامه باجمالى 20000 كمامه وعدد 10 كراتين كحول داخل كل كرتونه 12 عبوه زنه العبوه 1 لتر باجمالى 1200عبوه

كما تم استيقاف سياره محمله باسطوانات اوكسچين بمدينه المنصوره وتم التأكد من فواتير الاسطوانات وخط سير السيارة وانها متوجهه للمستشفيات الحكوميه..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال.