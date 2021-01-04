عاجل.. السيسي: مبادرة إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي تحقق عوائد مباشرة للمواطنين

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضح الرئيس أن الدولة أطلقت هذه المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح.

وأكد الرئيس السيسي، أن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع السادة ممثلي كبري الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد امين مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والجهات الحكومية في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".

وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق علي الأهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة احلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظرًا لانها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخري جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.
كما اوضح السيد الرئيس ان الدولة اطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الاساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي او شبكة محطات تموين السيارات بالغاز علي مستوي الجمهورية، او مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.

وقد اعرب ممثلي شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والمشاركة في المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس وانهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم افضل العروض والطرازات في اطار المبادرة سواء السيارات الملاكي او الاجرة او الميكروباص وباحدث التقنيات والمواصفات الفنية.

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