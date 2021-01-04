ضمك يقيل الجزائري نور الدين بن زكري

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي أقاله مديره الفني نور الدين بن زكري وذلك بعد أيام قليلة من إنتقاده للتحكيم في المملكة.









وشهدت الأيام الماضية إستياء الجزائري من مستوى التحكيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وتحدث بلهجة حادة للغاية مع تركي الخضير حكم مباراة ضمك والفتح.









في الوقت الذي عبر فيه عن عدم قناعته التامة بلاعبي فريقه وطالب الأدارة بتدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية قبل ان تتم اقالته اليوم







