صفاء أبو السعود ناعية الموسيقار الكبير إلياس الرحباني: ركن أصيل من المجد الموسيقى اللبناني والعربي

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة موسيقية عظيمة عن عمر يناهز 83 عاما.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، أن الموسيقار إلياس الرحباني، يشكل ركن أصيل من المجد الموسيقى للبنان والعالم العربي، وقدم تاريخا موسيقيا له وقعه وثقله وصداه في عالم الفن، حيث أسهم بموسيقاه وأعماله الإبداعية في ثراء ورقي الفنون العربية خلال القرن العشرين.

وأشارت "أبو السعود" إلى أن الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، نجح بجدارة في رسم شخصيته الفنية المتفردة، فقدم إنجازات عالمية خالدة تخطت حدود العالم العربي.


يذكر أن "الرحباني" ملحن و موزع موسيقى وقائد أوركسترا وكاتب أغان، أثرى المكتبة الفنية بمئات الألحان العظيمة والنادرة مع كبار نجوم الطرب في العالم العربي.

قدم إلياس الرحباني أول ألحانه عام 1972 بعنوان "موزاييك الشرق" لسمير حنا، كما قدم العديد من الألحان الشهيرة لكل من جارة القمر السيدة فيروز، والشحرورة صباح ووديع الصافي وماجدة الرومي.

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