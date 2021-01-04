سؤال برلماني عن آليات قرار تدريس اللغة الالمانية لطلاب طب وهندسة

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وجهت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، سؤالًا للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ما هي الاسباب لاتخاذ قرار تعميم دراسة اللغة الالمانية على طلاب كليات الطب والهندسة.



وعلقت «البطران» على تصريح الدكتور خالد عبدالغفار الذي جاء «أن أهمية القرار تأتى في إطار أن هناك بعض خريجي كليات الطب والهندسة يستكملون دراستهم للحصول على الدراسات العليا في المانيا وبالتالي بهدف التسهيل على الطلاب عند السفر للحصول على الدراسات العليا» قائلًة: على الرغم من أن وجهة النظر في القرار جيدة إلا أن هناك أبعاد أخرى لها وهي أن ألمانيا وإنجلترا من اعلي الدول استقبالًا لخريجي هاتين الكليتين بعد التخرج، مما يؤدي إلى بقاء الطلاب بالخارج في ظل حاجة الدولة الماسة للأطباء اللذين هم في تضائل مستمر.



وتساءلت عضو مجلس النواب، هل درست الوزارة القرار بشكل يحقق التوازن بين حاجة المجتمع لهذه التخصصات التي تعتبر قلة قليلة من تخصصات أخرى؟، خصوصًا أن هذا القرار قد يسهل بقائهم بالخارج وخاصة في ظل الإعداد المتناقصة وجائحة كورونا، مما يتنافى مع سعي الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





الأعلى للجامعات: تعميم دراسة اللغة الألمانية على طلاب الطب والهندسة



وكان قد قرر المجلس الأعلي للجامعات تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.



جاء ذلك الاجتماع الشهري الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، السبت الماضي، بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الإجتماع، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا والواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد، موجهًا الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.



كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار على رؤساء الجامعات آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

