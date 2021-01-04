الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 أكد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أن احتمالية انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، لصفوف ريال مدريد الإسباني واردة. 
 
وقال فاتسكه في تصريحات صحفية لمجلة "كيكر": "إيرلينج ووكيله يعلمان ما يتمتعان به هنا، وسأنصحه فقط بالسير على خطى روبرت ليفاندوفسكي، ومن الواضح أنه حال غادر هالاند دورتموند، فإنه سينتقل إلى نادٍ أكبر".
 
وتابع: "إذا افترضنا انتقاله على سبيل المثال لريال مدريد، فإنه يتوجب عليه أن يصبح من الطراز العالمي، للانضمام إلى صفوفه".
 
وأنضم هالاند إلى النادي الألماني في يناير 2020، موقعًا على عقد ينتهي في صيف 2024، ولا يتوقع فاتسكه رحيل الدولي النرويجي عن ملعب سيجنال إيدونا بارك بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى حاجته للمزيد من الوقت، ليصبح لاعبًا من الطراز العالمي.

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