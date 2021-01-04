الأحمر يستعيد ثلاثي الفريق.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة سونيديب

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي

شارك الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.

 

وشارك الثلاثي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام، في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الاثنين.

 

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سونيديب بطل النيجر.

 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

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