تدريبات خاصة لمصطفى محمد ومحمود علاء في مران الزمالك

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.

 

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف “بيدرو” مدرب الأحمال،حيث يسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي وبدني، استعدادا للفترة المقبلة.

 

كما خاض الثنائي مصطفى محمد ومحمود علاء لاعبا الفريق، تدريبات إضافية تحت إشراف باتشيكو، عقب نهاية المران الجماعي وأدى الثنائي تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بجانب التعامل مع الكرات العرضية من على الجانب الأيسر والأيمن، وظهر الثنائي بشكل قوي وحصلا على إشادة المدير الفني.

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