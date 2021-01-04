مصرع ربة منزل خنقًا ببخار الحمام في إهناسيا ببني سويف

Advertisements



لقيت "ربه منزل" مصرعها، اليوم الاثنين، بمحافظة بني سويف، نتيجة اختناقها ببخار حمام منزلها الكائن بقرية "منهرو" التابعة لدائرة مركز اهناسيا، وتم نقلها بمعرفة أهليتها "جثة هامدة" إلى مستشفى إهناسيا المركزي.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "اسماء ر. ن. ع" 23 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، وعليها آثار اختناق.



وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الاولية للرائد احمد بهجت، رئيس مباحث اهناسيا، أن المتوفية مقيمة بقرية "منهرو" التابعة لدائرة المركز، وأكد زوجها في أواله، انها تأخرت على غير العادة بحمام المنزل، وبعد ترك الباب عدة مرات دون رد منها، فخل عليها ليجدها مسجاة بأرضية الحمام وفي حالة فقدان تامة للوعي.



وأفاد تقرير مفتش الصحة المختص، أن سبب الوفاة يرجع لاستنشاق المتوفاة بخار الحمام، ما تسبب في إختناقها، نافيًا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة.

