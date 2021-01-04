تعاند اللقاحات المكتشفة.. أحدث المعلومات عن سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
يوما بعد يوم، يعلن العلماء عن مستجدات بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التاجي المستجد، التي ظهرت في عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، مما بث الرعب في نفوس المتابعين للأمر.

والسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، وخبراء منظمة الصحة العالمية مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير، أعراض السلالة الجديدة، التي تم العثور عليها لا تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل ويتفق العلماء على أن الفيروس يصيب أشخاصًا مختلفين بطرق مختلفة.

يُخشى أن تكون السلالة الجديدة من كورونا معدية بنسبة 70 % أكثر من الفيروس الأصلي، وعلى الرغم من التحذيرات من أن السلالة الجديدة تزيد من انتشار فيروس كورونا.

مستعصية على اللقاحات:
وأستاذ الطب في جامعة أوكسفورد، جون بيل، نبه أن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر في جنوب إفريقيا، ربما تكون مستعصية على اللقاحات التي يجري منحها للناس في الوقت الحالي، حتى يطوروا مناعة ضد العدوى.

ويقول الباحث أن السلالة الجديدة في بريطانيا قد تستعصي عن اللقاح، من باب الاحتمال، أما هو فيرجح في تقديره الخاص، متابعا: "حصول هذا الأمر ليس بالسيناريو المرعب تماما، لأنه في حال استعصت السلالة الجديدة على اللقاح الحالي، ستكون ثمة حاجة إلى 6 أسابيع فقط من أجل تطوير لقاح جديد".

تحتوي على ٢٣ طفرة:
وفقا لصحيفة "express" البريطانية، فالسلالة الجديدة التي تعرف بـSARS-CoV-2 VOC 20201201، تحتوي على 23 بديلًا للنيوكليوتيدات (أي الطفرات)، وظهرت الطفرة المقلقة لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا، وانتشرت منذ ذلك الحين، إلى عدة دول حول العالم، وتسببت في العديد من حالات الإصابة وما زالت.

تحتل ٣٣ دولة بالعالم:
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن 33 دولة في العالم أكتشف فيها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تضمنت 16 دولة من أوروبا، و12 دولة بقارة آسيا، ودولتين من أمريكا الشمالية ومثلهم في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دولة أستراليا.

وكانت للقارة العجوز نصيب الأسد من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا، حيث سجلت إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في 16 دولة بأوروبا.

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