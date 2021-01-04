أسعار النفط تتحول للارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع ترقب اجتماع "أوبك+".





وارتفعت أسعار الخام بحوالي 3 بالمائة في التعاملات المبكرة قبل أن تتحول للهبوط، ثم عاودت الارتفاع مجدداً، وسط القلق من تشديد إجراءات الإغلاق بسبب تزايد انتشار الفيروس.





وتعقد "أوبك +" اجتماعًا اليوم لاتخاذ قرارها بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.





في ديسمبر/كانون الأول، قررت "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير/كانون الثاني، كجزء من زيادة تدريجية بمقدار مليوني برميل يوميًا هذا العام، لكن بعض الأعضاء شككوا في الحاجة إلى الإفراج عن المزيد من النفط بسبب تصاعد حالات كورونا.





وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.7 بالمائة إلى 48.85 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 49.83 دولار في الاتجاه الصاعد، و48.11 دولار في الاتجاه الهابط.





كما ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 1.1 بالمائة إلى 52.38 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 53 دولارا خلال الجلسة.