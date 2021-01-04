الجمعة .. عبير صبرى فى أجرأ حوار تليفزيوني ببرنامج واحد من الناس على الحياة





فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى الفنانة عبير صبرى فى أجرأ حوارتها التليفزيونية ومواجهة ساخنة جدا ، وتكشف عن العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة للجدل ومنها ، أنها ندمت على ارتداء الحجاب ولم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت ايضا على خلع الحجاب ، كما تكشف عن العقد التى تعرضت لها وانها لا تريد ان يكون معاها اطفال









كما تكشف عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها مع والدها وتحملت مسئولية امها واخواتها ، وحملات الاضطهاد التى تعرضت لها فى مجال التمثيل ، وايضاً لماذا منعت اختها مروة من خوض تجربة التمثيل









كما تقدم للزوجات نصيحة مهمة ، وتكشف انها تعرضت للخيانة فى مجال التمثيل ومع الأصدقاء وفي مجال العمل وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي









تذاع الحلقة من واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت على شاشة الحياة



