وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار اللبنانى الكبير الياس الرحبانى

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار اللبنانى الكبير الياس الرحبانى الذى غيبه الموت اليوم الاثنين 4 يناير عن عمر يناهز 83 عام وقالت ان مسيرته العبقرية الطويلة رسمت اجزاء من ملامح المجد الفنى للبنان والوطن العربى باسره واضافت انه شكل مع أخويه الراحلين منصور وعاصي الرحباني والسيدة فيروز الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى والفن في لبنان ، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه . 



يشار ان إلياس الرحباني مواليد عام 1938 ، درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية (1945 - 1958) والمعهد الوطني للموسيقى (1955 - 1956)، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى ، لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وكتب موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية واعمال درامية الى جانب ومعزوفات كلاسيكية على البيانو ، تعاون  مع كبار المطربين والمطربات العرب كما أنتج وألف عدة مسرحيات ، وفي عام 2001 قدّم نشيد الفرانكفونية كتحية لـ52 بلداً شارك في القمة الفرانكفونية التي عقدت في لبنان ، حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، جائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، شهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا. وعام 2000 كرّمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا وغيرها .

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