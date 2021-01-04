40.2 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2019

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر

 أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم  الاثنين  المـوافق   النشرة  السنوية لإحصاء  الرى والموارد المائية عام 2019  والتى أوضحت زيادة كميات مياه  الرى  المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروتين  الشتوية و الصيفية ومن أهم مؤشراتها الآتى:

-    بلغــت  كميـــة الميـاه المستخدمة فى الـــــرى عند خزان أســوان

45.6 مليـار متـر مكـعب عام 2019 مقـابــل  44.6 مليـــار متــر

مكـــــعب عــــــــام 2018 بنســـبة  زيـــادة قــــدرهــــا 2.1%.

 

-    بلغـت كميــة الميـــاه المستخدمـة فى الــرى عنـد أفمــام  التـرع

  42.6  مليـار متــر مكـعــب عـام 2019 مقـابــل 41.2 مليـار مــتر

 مكـــعب عـــــام  2018 بنســبة  زيـادة قـدرهــــا 3.2%.

-    بلغــت كمـيــة الميـــاه المستـخـــدمة فـى  الــــرى عند الحقـــل

  40.2 مليـار متر مكعــب عام  2019 مقـابـل 36.5 مليــار متر مكعب عـام 2018 بنسبة زيـــــــادة

  قــــدرهــــا 10.2% بسبـــب زيادة المسـاحة المـــزروعـة  بالعروتين

 الشـتوية و الصيفية.

-   تستخدم العروة الشـتوية 12.5 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل  31.0 ٪ ، العروه الصيفية 23.5 مليار متر مكعب  بما يعادل    

     58.6 ٪ ، الفاكــهة 3.6 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 8.9 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

-    بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات  الثـلاث والفاكـهـة  19.7 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2019

مقابل 17.3 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2018 بنسبة  زيادة قدرهـا 13.6 ٪.

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